Daft Punk: The New Louis Vuitton Dons
Our favorite robots apparently soundtracked the designer's recent spring/summer '08 fashion show and dropped some other artists' recent jams - including Kanye West's "Stronger," obv. - in addition to their own material.
Daft Punk - The Louis Vuitton Mix: mp3
Set list:
Daft Punk - Aerodynamic
Daft Punk - Human After All
Daft Punk - Harder Better Faster Stronger
Sebastien Tellier - Sexual Sportswear (SebastiAn Remix)
Daft Punk - Da Funk
Busta Rhymes - Touch It
Ratatat - Lex
Kanye West - Stronger
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