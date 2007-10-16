Daft Punk: The New Louis Vuitton Dons

Our favorite robots apparently soundtracked the designer's recent spring/summer '08 fashion show and dropped some other artists' recent jams - including Kanye West's "Stronger," obv. - in addition to their own material.

Daft Punk - The Louis Vuitton Mix: mp3

Set list:

Daft Punk - Aerodynamic
Daft Punk - Human After All 
Daft Punk - Harder Better Faster Stronger
Sebastien Tellier - Sexual Sportswear (SebastiAn Remix) 
Daft Punk - Da Funk
Busta Rhymes - Touch It 
Ratatat - Lex
Kanye West - Stronger

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