New Music: Reverie Sound Revue - "Arrows"
Summer's on the way, gang. We've been pretty breezy this week, and Reverie Sound Revue's latest single is another breath of fresh air. Like previously blogged jam "An Anniversary Away," RSR's latest is a glimmering blur of former Broken Social Scene touring member Lisa Lobsinger's cool coos and flirty electric guitars. Lobsinger's lyrics get lost in the rush, but don't stress on digging deep for them -- "Arrows" aims to soothe. (Lobsinger with Broken Social Scene / photo by Djenan)
Reverie Sound Revue - "Arrows": mp3
(Reverie Sound Revue’s self-titled full-length is due June 23 on Boompa)