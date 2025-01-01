Archives: First Look
First Look: Weezer - The Red Album
First Look: Scarlett Johansson - "Anywhere I Lay My Head"
First Look: Portishead - Third
First Look: Someone Still Loves You Boris Yeltsin - Pershing
First Look: Thao Nguyen - We Brave Bee Stings And All
First Look: Hello, Blue Roses
First Look: Radiohead - In Rainbows, Disc 2
First Look: Radiohead - In Rainbows
First Look: Jens Lekman's Night Falls Over Kortedala
First Look: Travis Morrison - All Y'All
First Look: Iron & Wine - The Shepherd's Dog
First Look: Menomena - "Friend And Foe"
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