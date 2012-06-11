Archives: Jens Lekman
2012 Favorites: Albums of the Year
Live: Jens Lekman @ Fonda Theatre, 11.06.12
Video: Jens Lekman - 'I Know What Love Isn't'
Video: Jens Lekman - 'Erica America'
New Music: Jens Lekman - 'Erica America'
Jens Lekman Plays 'Pocketful of Money' In A Parking Lot
Best of 2011: Live Videos + Bootlegs
Best of 2011: Favorite EPs/Singles of the Year
Video: Jens Lekman - Tiny Desk Concert
Live: Jens Lekman, Geoffrey O'Connor @ Hollywood Forever Cemetery, 9.28.11
Best of 2011: September Essentials
This Week's Shows: Jens Lekman, Emmylou Harris, Jon Brion
Next
Get the newsletter
Weekly writing, links and music