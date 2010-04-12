Archives: Jens Lekman
Stream: Jens Lekman - 'An Argument With Myself' EP
New Music: Jens Lekman - 'An Argument with Myself'
Jens Lekman releasing new EP, playing Hollywood Forever
Jens Lekman played a Denver dining room last week
Jens Lekman grows aggravatingly close to announcing new album
New Music: Jens Lekman - 'Every Little Hair Knows Your Name,' 'Cowboy Boots'
Jens Lekman's new album: mixed, maybe?
Best of 2010: Songs of the Year
Live: Jens Lekman @ Mondrian SkyBar, 12.04.10
Videos: Jens Lekman @ Mondrian SkyBar, 12.04.10
Jens Lekman: 'Gotta Wrap Up These Recordings'
Sondre Lerche, Jens Lekman Mondrian tix still available
Back
Next
Get the newsletter
Weekly writing, links and music