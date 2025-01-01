Archives: Jens Lekman
Jens Lekman's complete covers
New Music: Jens Lekman - "The End of the World Is Bigger Than Love"
New Music: Jens Lekman - "A Summer In 3/4 Time" Mix
New Music: Au Revoir Simone - "Shadows" (Jens Lekman Remix)
Tour Dates: Jens Lekman
Camera Obscurist: When I Said I Wanted To Be Your Dog
New Music: Jens Lekman - "The Summer Never Ends" Mixtape
Live: Jens Lekman @ The Echo, 5.27.09
This Week In LA: Jens, Jens, Jens
Live: Jens Lekman @ The Music Box at Fonda, 3.21.08
Old Music: New Buffalo - "Inside (The Corrections)" ft. Jens Lekman
Bootleg: Jens Lekman - 2.14.08 Istanbul (Valentine's Day)
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