Archives: 2007
Live: Eulogies @ The Echoplex, 11.15.07
Video: Luiz Bonfa, Joao Gilberto and Antonio Carlos Jobim on the beach
On Tour: The One AM Radio and Maritime
The Sporting Life: An Appeal To The Football Gods
Live: Of Montreal @ Avalon Hollywood, 11.08.07
Live: Jens Lekman @ The Troubadour, 11.10.07
Video: Paul Simon - "You Can Call Me Al"
Tonight in L.A.: Jens Lekman
Live: Sigur Ros @ UCLA, 11.03.07
Cuban Linx: "The Office" on strike, Paste on the cheap, and kudos for Rawkblog
The Sporting Life: An Open Letter From Coach Belichick
Video: Destroyer, Final Fantasy and Cadence Weapon - "An Actor's Revenge"
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