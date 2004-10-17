Archives: Jon Brion
Video: Mia Doi Todd - "Open Your Heart" (Dir. Michel Gondry, Prod. Jon Brion)
Video: Fiona Apple & Jon Brion - "Tonight, You Belong To Me"
Fiona Apple & Jon Brion Collab For Charity Comp
Video: Fiona Apple and Jon Brion - "He's Funny That Way"
Jon Brion Ending His Weekly Residency
Jon Brion: 2010 Grammy Nominee
Rawkblog.tv: Jon Brion @ Amoeba Music, 10.17.04
Bootleg: Aimee Mann @ Largo, 8.24.96
This Weekend In LA: Jon & Nels!
Jon Brion Produces Two "Funny People" Tracks
Jon Brion is in Judd Apatow's "Funny People"
Spoon's Britt Daniel doing demos with Jon Brion
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